Країни НАТО розглядають можливість допомоги Україні з фонду, призначеного для Афганістану

Країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливість надати фінансову підтримку Україні, яка нині просить про допомогу, з фонду для Афганістану

Про це інформує американська медіаорганізація Politico з посиланням на п’ять західних чиновників.

«Країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися з гроша, який раніше використовувався для підтримки афганських сил безпеки, для надання підтримки Україні в найближчі тижні. Гроші, відомі як Трастовий фонд національної армії Афганістану, підтримали обладнання та навчання військ», — пише видання.

Західні чиновники заявили, що Київ попросив НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з 3,4 мільярда доларів, аби підтримати зусилля у боротьбі з РФ.

«Поштовх до перерозподілу афганських коштів здебільшого не викликає суперечок в Альянсі, але відбувається в той час, як окремі країни стикаються зі висхідною напругою щодо того, скільки фінансування надати Україні, особливо через те, що висока інфляція та зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, викликають занепокоєння щодо рецесії», — наголошують у відомстві.