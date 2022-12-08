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Британія оголосить нові антиросійські санкції у п’ятницю

Велика Британія оголосить про новий пакет санкцій проти Росії у п’ятницю.

Про це стало відомо агентству Bloomberg.

За словами джерел агентства, санкції стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб і будуть спрямовані на перешкоджання ухилення від існуючих санкцій.

Крім того, санкції націляться на людей, пов’язаних з корупцією та порушеннями прав людини.

7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев’ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення.

8 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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