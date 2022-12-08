Австралийцы нашли в музее шкуру и кости последнего сумчатого волка

Исследователи обнаружили шкуру и кости последнего сумчатого волка, который умер в зоопарке города Хобарт в 1936 году. Останки этого животного считались утерянными, однако оказалось, что все это время они хранились в шкафу в Тасманийском музее и художественной галерее. Заодно ученые установили, что сумчатый волк, запечатленный на нескольких известных видеозаписях, был не последним, а предпоследним известным представителем собственного вида.

Сумчатые волки когда-то обитали по всей Австралии, но проиграли конкуренцию собакам динго (Canis lupus dingo), завезенным на континент пять-восемь тысяч лет назад, и вымерли везде, кроме острова Тасмания. Здесь сумчатым волкам удалось продержаться почти до середины XX века. К сожалению, европейские колонисты нещадно преследовали этих хищников, ложно обвиняя их в нападениях на скот. Неудивительно, что уже в 1930 годах этот вид окончательно исчез (хотя, некоторые исследователи утверждают, что он мог дожить до конца XX века).

Последний известный науке сумчатый волк умер в зоопарке города Хобарт седьмого сентября 1936 года. Предполагается, что это был взрослый самец. Именно эта особь запечетляна на нескольких известных видеозаписях. Во многих источниках можно найти упоминания ее имени — Бенджамин. Однако в действительности животное, скорее всего, так и осталось безымянным, а прозвище ошибочно приписали ему только в 1960 годах.

После смерти сумчатого волка из Хобартского зоопарка его шкуру и кости передали в Тасманийский музей и художественную галерею. На протяжении последующих 85 лет судьба этих останков оставалась неизвестной. Попытки современных исследователей найти их в музее не принесли никаких результатов: в коллекции не оказалось останков сумчатых волков, полученных в 1936 году. Многие специалисты даже предполагали, что шкуру и кости последнего представителя этого вида просто выбросили.