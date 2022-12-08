Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту

Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це 7 грудня оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

По-перше, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що йдеться у тому числі про осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних цілях, вивезенні українських дітей до РФ, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованхи територій.

По-друге, Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків — включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів.

По-третє, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення — включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані у воєнних цілях.

По-четверте, Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.