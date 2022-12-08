ЄС планує ввести санкції проти родини Кадирова

Про це повідомляє Bild.

Згідно з інформацією видання, в Брюсселі ухвалять рішення про подальші санкції (блокування облікових записів, в’їзд в країну тощо) проти чиновників і політиків РФ після ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема санкції стосуватимуться родини «лідера» Чечні Рамзана Кадирова. Євросоюз вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата Кадирова. Bild пише, що Кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим «міністром культури» в Чечні. До того ж крім пропагандистської роботи на батька, Айшат також володіє модним брендом «Firdaws».

Зазначається, що загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Державної думи Росії, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем’єрами.

Обмеження торкнуться також десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також значиться 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли по українських об’єктах та інфраструктурі.