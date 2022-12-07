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Уряд Франції перебуває в режимі підвищеної готовності через можливі відключення електроенергії Як відкрити компанію в Британіїї » За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків З початку повномасштабної війни РФ проти України знищено 92 740 окупантів, 1601 безпілотників і 2935 танків Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 2935 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од.

артилерійських систем – 1923 (+8) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)

крилаті ракети ‒ 592 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0) У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються. У ніч на 7 грудня над Житомирщиною збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.

Також уночі Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 «шахедів», БПЛА «Орлан-10» та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня.