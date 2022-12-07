В Києві, Одесі та Дніпрі запровадженні екстрені відключення світла

Сьогодні, 7 грудня, у Києві, Одесі та Дніпрі продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

“Через чергову масовану атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується”, – йдеться в повідомленні.

Аналогічна ситуація з електропостачанням і в Одесі та Дніпрі.

Втім, в Одесі станом на 6 грудня було повністю відновлено водопостачання.