Уряд Франції перебуває в режимі підвищеної готовності через можливі відключення електроенергії

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн надіслала лист всім компетентним органам влади із вимогою підготувати місцеві плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок раптових відключень електроенергії взимку.

Про це повідомляє EURACTIV France, пише «Європейська правда».

Як йдеться в листі, потенційне відключення електроенергії буде обмежено конкретними місцями та триватиме не більше двох годин за один раз, із попереднім повідомленням за три дні до відключення.

Вразливі групи населення та заклади підвищеного ризику, такі як лікарні та служби швидкої допомоги, не повинні постраждати від відключень, хоча школи, можливо, доведеться закрити на кілька годин, підтвердив у вівторок міністр освіти Пап Ндьяй.

Між тим, критика щодо того, як уряд керуватиме розподілом енергії у зимовий період, посилилася. Уряд звинувачують у непідготовленості та «енергетичній безвідповідальності».

У вівторок у кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани президент Франції Еммануель Макрон також спробував вгамувати обурення, попросивши державні органи та політичних лідерів «не керуватися страхом».

Він закликав уряд та енергетичних операторів «робити свою роботу» і сказав, що розраховує на те, що громадяни вживуть заходів щодо скорочення особистого споживання енергії.