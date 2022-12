Що подивитись на вихідних — «Wednesday « Меган Маркл плачет, а принц Гарри критикует родных в новом трейлере скандального фильма » Сіквел «Аватара» показали вперше У Лондоні відбулася світова прем’єра одного з найочікуваніших фільмів останніх років — продовження науково-фантастичної стрічки «Аватар» режисера Джеймса Кемерона. Фільм під назвою «Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water) з’явився набагато пізніше, ніж планувалося, через 13 років після першого «Аватара», який став віхою у розвитку 3D-кінематографу. Під час лондонської прем’єри, що відбулася в одному з кінотеатрів на Лестер-сквер, на синій килимовій доріжці з’явилися сам Кемерон, а також виконавці головних ролей — Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та Кейт Вінслет. Дія нового «Аватара», як і оригінального фільму 2009 року, — відбувається на планеті Пандора, де існування місцевого народу опинилося під загрозою. Ось деякі фотографії під час прем’єри, а під ними можна знайти відповіді на головні питання про фільм (майже без спойлерів). АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото, Актриса Зої Салдана, яка грала у першому «Аватарі», повернулася на екран і в його другій частині АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото, На цьому фото Сем Вортінгтон — зі своєю дружиною Лаурою АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото, Режисер Джеймс Кемерон (на фото — з дружиною Сюзі Еміс) планує ще три сиквели у серії фільмів «Аватар» АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото, Серед акторів, які зіграли у фільмі — Сігурні Вівер Яким буде сюжет У першому «Аватарі» йшлося про історію паралізованого морського піхотинця Джейка Саллі (його грає Сем Вортінгтон), який вирушив на Пандору і мандрував планетою в тілі аватара — представника місцевого народу. АВТОР ФОТО,20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Джейк Саллі та один з його дітей Врешті Саллі приєднався до боротьби корінного населення Пандори з прибульцями-людьми, які спробували знищити життя на планеті заради цінних корисних копалин. Дія фільму «Аватар: Шлях води» відбувається через багато років. Тепер у Джейка є сім’я (його дружиною стала Нейтирі у виконанні Зої Салдана). У продовженні розповідається про їхнє нове життя на Пандорі. Коли мало вийти продовження? У грудні 2014 року — так 2010 року, через рік після появи першого фільму, пообіцяла компанія 20th Century Fox (пізніше її купив Disney). Однак незабаром з’ясувалося, що встигнути до цього часу не вдасться, а наступні кілька років у Голлівуді постійно переносили прем’єру другої серії «Аватара». Спочатку з грудня 2014 року її посунули на 2016 рік, потім — на 2017-й. Потім настала черга грудня 2018-го — і так далі… Так чи інакше, роки очікування добігли кінця — фільм виходить у прокат наступного тижня, 16 грудня 2022 року. Чому так довго? Джеймс Кемерон написав першу версію сценарію продовження «Аватара», а потім викинув її в смітник, оскільки вважав роботу слабкою. АВТОР ФОТО,20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Значна частина дії фільму відбувається в океані Пандори Крім того, Кемерон має багато інших проєктів: якийсь він витратив на підводні занурення (останні, втім, можна зарахувати до процесу підготовки до зйомок, оскільки значна частина дії нового «Аватара» відбувається у воді і під водою). Завдання Кемерона було ще складніше, оскільки він хоче зробити загалом чотири нові фільми з серії «Аватар». Режисер також намагається взяти на озброєння якомога новіші розробки в галузі кінозйомки та комп’ютерної графіки. Чи довгим вийшов фільм? Це не найдовша стрічка Кемерона: це звання належить «Титаніку», який триває 3 години 15 хвилин. Але «Аватар: Шлях води» не надто відстав від «Титаніка» — хронометраж фільму складає 3 години та 12 хвилин (насправді трохи менше, якщо вийти із зали, коли по екрану починають повзти довгі кінцеві титри). Хто у ньому грає У другій серії «Аватара» знову знімаються актори Сем Вортінгтон та Зої Салдана, які зіграли головні ролі в оригінальному фільмі. Повертається на екран і Сігурні Вівер, героїня якої (обережно, спойлер!) загинула у першій стрічці. До них приєднаються Джек Чемпіон, Джеймс Флеттерс, Трініті Джо-Лі Блісс та володарка «Оскара» Кейт Вінслет. Якими були збори першого фільму? «Аватар» приніс творцям загалом 2,92 млрд доларів і став найуспішнішим за фінансовими показниками фільмом за всю історію кінематографа. У 2019 році він на деякий час поступився першим місцем у фінансовому рейтингу фільму «Месники: фінал» (Avengers: Endgame), але повернув собі пальму першості після перевипуску. Чи потрібні 3D-окуляри, щоби подивитися фільм? Стрічка виходить на екрани у кількох різних форматах, у тому числі 3D, 2D та Imax. Отже, якщо ви не хочете дивитися фільм у стереоскопічному зображенні, робити це не обов’язково. Проте вважається, що однією з головних переваг оригінального фільму був приголомшливий за своєю реальністю та красою 3D-світ планети Пандора. Скільки планується сиквелів? Кемерон задумав загалом чотири сиквели, у тому числі й той, який виходить наступного тижня. Зйомки «Автатара-3» вже розпочалися, його мають випустити у 2024 році. Четверту частину епопеї також почали знімати, і, за планом, вона вийде на екрани 2026-го. Сценарій п’ятого «Аватара» вже готовий — і якщо він піде в роботу (а це поки що точно невідомо), фільм має вийти 2028-го. Невизначеність пов’язана з високими витратами виробництва. Бюджет фільму «Аватар: Шлях води» — понад 350 млн доларів, а це означає, що для покриття витрат збори мають бути дуже значними. А якщо проєкт виявиться не надто успішним, компанії Disney буде важко виправдати витрати сотень мільйонів доларів на стрічки, до яких глядачі, можливо, втратили інтерес. У 2018 році ВВС оприлюднила назви запланованих сиквелів: «Шлях води» (The Way of Water), «Той, хто несе насіння» (The Seed Bearer), «Тулкунський вершник» (The Tulkun Rider) та «У пошуках Ейви» (The Quest for Eywa). У квітні цього року назву «Шлях води» підтвердили. Що ж до інших — поки що тільки Джеймсу Кемерону відомо, якими саме вони будуть.