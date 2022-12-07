Меган Маркл плачет, а принц Гарри критикует родных в новом трейлере скандального фильма

После премьеры тизера на прошлой неделе в сети появился полноценный трейлер документального сериала Netflix о Меган Маркл и принце Гарри. Кроме того, стали известны премьерные даты: первые три серии будут транслироваться 8 декабря, а следующие три — 15 декабря.

В новом трейлере подчеркиваются параллели между судьбой Меган и судьбой принцессы Дианы, матери принца Гарри: обе столкнулись с повышенным вниманием таблоидов. В трейлере Гарри упоминает «боль и страдания женщин», оказавшихся в королевской семье после замужества. Принц также раскритиковал королевскую семью, заявив об «утечках» и «вбросе» историй, и назвал это «грязной игрой».

Согласно синопсису, в документальном сериале также будут «комментарии друзей и родственников, большинство из которых никогда раньше публично не говорили о том, чему они были свидетелями».

Принц Гарри и Меган Маркл/Кадр из трейлера

Долгожданную премьеру уже бурно обсуждают в сети, гадая, какие еще скандальные заявления о королевской семье стоит ждать от Меган и Гарри, которые вместе с двумя детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет, живут в США.

После выхода первого тизера зрители отметили, что Меган старается копировать Йоко Оно. Ряд британских СМИ сравнили черно-белые любительские снимки Меган и Гарри из сериала Netflix и фотографии Йоко Оно и Джона Леннона, отметив сходство мотивов и композиции фотографий.

Принц Гарри и Меган Маркл/Кадр из видео

The Telegraph написал, что принц Гарри и Меган Маркл нарушили королевский протокол, приведя фотографа в Букингемский дворец без разрешения королевы Елизаветы II. Речь идет об одной из фотографий пар, показанных в тизере. Она была снята во дворце в марте 2020 года. Тогда Гарри и Меган уже отказались от своих ролей старших членов королевской семьи, но им все равно нужно было соблюдать королевские правила в отношении фото- и видеосъемки в Букингемском дворце.