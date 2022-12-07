Генсек НАТО: Россия пытается «заморозить» боевые действия, чтобы набраться сил

Россия пытается «заморозить, как минимум, на короткое время» сложившуюся ситуацию на поле боя в Украине, чтобы восстановить силы и начать новое наступление весной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также ответил на критику в том, что западные страны якобы устали от продолжающейся войны. По его словам, НАТО будет поддерживать Украину и ее право на самооборону.

«Если Путин победит, это будет трагедия для украинцев, равно как и будет иметь серьезные последствия для всех нас, сделав союзников более уязвимыми, а мир – более опасным», — заявил Столтенберг на конференции, организованной британской Financial Times.

При этом он не ответил, будет ли НАТО передавать Украине танки и самолеты западного образца, от чего союзники Украины до сих пор воздерживались.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас важно поддерживать в рабочем состояние то вооружение, которое уже было передано, и продолжать поставки запчастей и боеприпасов.

«Парадокс состоит в том, что чем больше мы хотим достичь мирного решения путем переговоров, которое гарантирует украинскую победу, тем больше нужно предоставлять срочную военную поддержку Украине, чтобы создать условия для справедливого продолжительного мира», — сказал генсек НАТО.

Также, по его словам, условий для мирных переговоров на данный момент нет:

«Россия не показывает признаков готовности к переговорам, а это – уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не НАТО и не Брюсселю решать, но украинцам, когда наступит время, чтобы начать переговоры».