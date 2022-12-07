Британская разведка: Россия начала строить оборонительные сооружения на своей территории США не обмежують Україну у розвитку ударного потенціалу – Ллойд Остін » Данілов: Навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку та Луганську Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що навесні Збройні Сили України звільнять Севастополь, Донецьк та Луганськ Про це він написав у twitter. За словами Данілова, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України. «6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську», — наголосив він. У листопаді начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що настає вирішальний період війни й він певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

Станом на вечір 6 грудня на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог