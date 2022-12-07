Данілов: Навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку та Луганську

Про це він написав у twitter.
За словами Данілова, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.
«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську», — наголосив він.
- У листопаді начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що настає вирішальний період війни й він певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.
- Станом на вечір 6 грудня на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог
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