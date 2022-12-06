В Курске атакован аэродром — сильный пожар

В результате атаки беспилотников на аэродром в Курске есть значительные повреждения инфраструктуры . Оккупационные войска россии срочно перебазировали всю авиацию на дальние позиции

В Курской области беспилотник атаковал аэродром, горит нефтенакопитель. Об этом сообщил утром 6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Расположенный в Курской области аэропорт Курск-Восточный – это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими судами. С 24 февраля он не принимает пассажирские рейсы.