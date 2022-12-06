Ставки на спорт для начинающих: частые ошибки новичков

Делать ставки на спорт в букмекерских конторах и выигрывать – не так просто, как может показаться. Хотя вполне возможно при правильном подходе, нужно лишь не наделать слишком много ошибок. А новички их совершают регулярно, обычно это завершается тем, что они проигрывают серьезную сумму и решают больше со ставками не связываться, даже не почувствовав всего азарта. Чтобы с вами такого не произошло – рассказываем о типичных ошибках новичков.

Ставки на любимые команды или спортсменов

Многие именно с этого начинают – ведь интереснее смотреть игру, когда на её исход сделана ставка. В этом ничего плохого нет, но стоит быть готовым к тому, что на дистанции вы будете терять деньги. Если же вы намерены выигрывать, изучите ставки на спорт от профессиональных игроков. Так вы поймете, что про любимые команды стоит забыть, ведь трезвый расчет при оценке шансов очень важен, поэтому чем меньше вы привязаны к участникам игры, тем лучше.

Выбор слишком низких коэффициентов

Взять иногда небольшой коэффициент вполне допустимо, но новички могут делать это слишком часто, стремясь в первую очередь чтобы их ставка сыграла. Правильнее же думать о том, как побеждать на дистанции: если одна неудачная ставка из десяти не позволяет выйти в плюс – стратегию определённо нужно пересмотреть. Если неудача случится быстро, понадобится целая серия успехов чтобы её перекрыть – а если за ней последует еще одна, то вернуться станет еще сложнее. Здесь в дело вступает психология и можно просто потерять весь банк.

Чрезмерное желание отыграться

Если новичок проиграл 1 000, ему часто кажется, что заканчивать на сегодня неправильно. Да и ставить вновь столько же не стоит, ведь он в лучшем случае вернет потери (или даже этого не сделает, если коэффициент низкий), надо увеличить сумму хотя бы до 2 000. Но ни к чему хорошему это не ведёт: первые ставки обычно самые продуманные, дальше анализа всё меньше, а желания отыграться всё больше. Лучше сделать паузу, всё проанализировать и подождать новое подходящее событие. Психологическая готовность проиграть сегодня, но остановиться чтобы выиграть завтра – вот полезное качество, которое обычно приобретают с опытом.

Другие ошибки

Помимо рассмотренных, есть еще ряд частых ошибок новичков, расскажем о них коротко: