США потроять виробництво 155-мм снарядів

Сполучені Штати втричі збільшать виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм.

Про це у інтерв’ю Defense News розповів помічник міністра армії з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Даг Буш.

Необхідність збільшення виробництва снарядів покликане збільшити Американські запаси артилерійських боєприпасів крупного калібру на фоні постачання Україні великої кількості боєкомплекту до гаубиць для захисту від російського вторгнення.

США вже поставили Україні понад 1 мільйон артилерійських снарядів, а представники Пентагону вважають, що війна в Україні триватиме і надалі, що ще більше виснажуватиме американські запаси та їх союзників. Тому США хочуть бути готовими до таких викликів. За словами Дага Буша, ці плани залежать від екстрених витрат для України, які вже схвалив Конгрес, а також від понад 600 мільйонів доларів промислових інвестицій.

Снаряди 155-мм. Фото: Армія США

«Фінансування вже є, укладаються контракти на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів утричі», — сказав Буш.

Міністр армії Крістін Вормут окремо повідомила журналістам, що США перейдуть від виробництва 14 000 155-мм снарядів щомісяця до 20 000 до весни та 40 000 до 2025 року.

Ілюстративне фото. Артилерійські снаряди 155-мм. США. Фото: Міноборони США

Буш зазначив, що Міноборони платить за розширення та покращення виробничих потужностей на своїх заводах у Скрентоні, штат Пенсільванія; Кінгспорт у Теннессі; і Міддлтаун, штат Айова.

Останніми днями Пентагон уклав контракти з трьома приватними компаніями на виробництво та постачання 155-мм артилерії: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance та IMT Defense.