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Премьер-министр Литвы призвала набраться терпения по поводу воздействия санкций ЕС против России

По словам Ингриды Шимоните, «никакие санкции не могут отключить Россию в одночасье»

Европейскому Союзу нужно набраться терпения по поводу санкций против России, так как большинстве мер будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью Reuters.

«Я хочу сказать, что нам нужно набраться терпения, потому что никакие санкции не могут отключить Россию в одночасье. Это невозможно, мы не должны этого ожидать», – сказала она.

По словам Шимоните, среди членов НАТО сложился широкий консенсус, что не нужно заставлять Украину идти на переговоры. Она призвала НАТО поставлять средства ПВО не только членам блока, но и Украине.

В следующем году Литва будет принимать саммит НАТО.

Шимоните предположила, что его главной темой станет Украина.

6 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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