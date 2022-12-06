Брата Царьова засудили за роботу на російські спецслужби У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак » Нападение с ножом в Германии: одна из раненых девочек умерла в больнице В больнице на юге Германии скончалась 14-летняя девочка, раненная при нападении вооруженного ножом преступника накануне. Ее 13-летняя подруга получила серьезные ранения, но по сообщениям полиции, угрозы для ее жизни нет. По данным полиции, подозреваемый в нападении на школьниц — 27-летний проситель убежища из Эритреи, проживавший в приюте для беженцев в небольшом городке Иллеркирхберг. Он вышел из приюта в понедельник утром и напал на девочек, шедших в школу. Обе школьницы получили серьезные ранения, старшая позже скончалась в больнице. После нападения мужчина вернулся в приют, где его и обнаружила полиция вместе с ножом, который предположительно стал орудием преступления. Подозреваемого доставили в больницу с серьезными ножевыми ранениями, позже полиция его допросила. Следователи пытаются установить, есть ли у нападавшего какие-то психиатрические проблемы и знал ли он школьниц, на которых напал. Иллеркирхберг — городок с населением менее 5000 человек по переписи 2015 года. Погибшая 14-летняя девочка была гражданкой Германии из семьи с турецкими корнями. Ожидается, что посол Турции Ахмет Басар Сен посетит городок позже во вторник вместе с заместителем главы земли Баден-Вюртемберг. Мэр Иллеркирхберга Маркус Хойслер сказал, что все были в шоке, а глава МВД Германии Нэнси Фаезер заявила, что эти ужасающие новости потрясли ее. «Я оплакиваю погибшую девочку и искренне надеюсь, что другой пострадавший ребенок поправится, — написала Фаезер у себя в «Твиттере». — Полиция энергично расследует все обстоятельства». При этом, полиция призвала общественность не использовать этот инцидент для подозрений и нападок на мигрантов и беженцев. «Все, что с этим связано, пока совершенно непонятно», — заявил журналистам представитель полиции Вольфганг Юргенс. Однако крайне правая антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии» успела обвинить власти Германии в неспособности защитить детей.