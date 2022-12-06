WSJ: США тайно модифицировали поставляемые Украине системы залпового огня HIMARS США потроять виробництво 155-мм снарядів » Латвия аннулирует лицензию на вещание телеканала «Дождь» из-за угрозы нацбезопасности Лицензия на вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» в России) в Латвии будет аннулирована, постановил местный Национальный совет по электронным СМИ. Глава совета Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» должен прекратить вещание уже на этой неделе. Решение принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку», говорится в заявлении Аболиньша в «Твиттере». «Оценивая совокупность нарушений, совет убедился, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — добавил он.