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Латвия аннулирует лицензию на вещание телеканала «Дождь» из-за угрозы нацбезопасности

Лицензия на вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр «иноагентов» в России) в Латвии будет аннулирована, постановил местный Национальный совет по электронным СМИ. Глава совета Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» должен прекратить вещание уже на этой неделе.

Решение принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку», говорится в заявлении Аболиньша в «Твиттере».

«Оценивая совокупность нарушений, совет убедился, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — добавил он.

6 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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