Какие услуги навязывают МФО и можно ли от них отказаться?

Основная задача каждой кредитной организации заработать деньги и достаточно часто люди желающие получить кредит сталкиваются с различными навязанными услугами, за которые платить им совсем не обязательно. Это утверждение касается на только МФО (микрофинансовых организаций), но и банков. Однако именно микрофинансовые организации чаще всего идут на различные ухищрения, стараясь вытянуть как можно больше денег. Финансовый портал bankiros, предоставляющий возможность оформить займ на карту с помощью онлайн-заявки, рассмотрел основные услуги, которые навязывают МФО.

При оформлении займа МФО часто предлагают различные дополнительные сервисы, например: консультацию юристов, страхование жизни, услугу по СМС-информированию и так далее. Важно сразу для себя решить, нужны ли вам какие-либо из предлагаемых услуг, особенно если у вас краткосрочный займ.

Чтобы быть уверенным в том, что в стоимость вашего займа не включены какие-либо дополнительные услуги всегда проверяйте, совпадает ли размер вашего займа с суммой, которую вы решили взять в долг. Обратите внимание на индивидуальные условия по кредиту, обычно данная информация расположена на первых страницах договора. Дополнительные условия могут влиять не только на процентную ставку, но и на размер самого займа и так далее.

Ряд услуг должны оказываться бесплатно, однако МФО часто требует за них заплатить. В числе таких услуг могут входить:

Анализ вашей кредитной истории. В МФО вам могут сказать, что им необходимо запросить ваши данные в БКИ (бюро кредитных историй) и за это надо заплатить. На самом деле данную информацию вы можете узнать и сами, для этого достаточно зайти в ваш профиль на Госуслугах и сделать запрос самостоятельно. Что касается самого анализа, вам эта информация ничего не даст, если анализ нужен МФО, то пусть они его проводят за свои деньги.

Кто-то утверждает, что им необходимо проверить информацию по вашей банковской карте. Надо понимать, что качество и верность переданной вами информации должна проверять сама МФО, так как они дают вам займ, поэтому вы можете смело отказаться от данной услуги.

Передача данных БКИ. В некоторых МФО заемщику предлагают передать его данные в несколько МФО и просят за это плату. За данную услугу вы также не обязаны платить, вообще это выгодно самой МФО, так как чем больше данных оно предоставит, тем меньше они будут платить за предоставление отчетов из БКИ.

Комиссии за обслуживание, перевод денег и так далее. Все услуги должны быть неотделимы от процедуры выдачи займа, если специалист МФО настаивает, вам проще обратиться в другую организацию.

Если специалист МФО настаивает на оплате вышеперечисленных услуг, то для начала вы можете ему объяснить, что платить за данные услуги не обязаны. Если же специалист продолжит настаивать, то проще обратиться в другое МФО, благо таких много.

Есть ли возможность отменить лишние услуги?

Если вы уже подписали договор и только после этого обнаружили услуги, за которые платить не обязаны вы всегда можете отказаться от этих услуг. По российскому законодательству у вас будет 14 дней, чтобы отказаться от всех дополнительных услуг. Для этого просто подайте заявление об отказе от той или иной услуги в МФО способом, прописанным в вашем договоре. К своему заявлению приложите копию паспорта, банковские реквизиты для получения возврата, копии документа об оплате услуги. МФО обязана будет вернуть вам деньги в течение 7 дней. Если же условия кредита вас совсем не устраивают, как можно быстрее верните деньги в МФО и закройте договор. После вы можете взять деньги в другом МФО, тогда вы уже будете более подкованным в этих вопросах и внимательнее.