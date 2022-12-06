В Індонезії ухвалили закон про кримінальну відповідальність за позашлюбний секс, він розповсюджуватиметься і на туристів Какие услуги навязывают МФО и можно ли от них отказаться? » Адміністрація Байдена проведе зустріч із керівництвом енергокомпаній, щоб вирішити, як допомогти Україні У четвер, 8 грудня, адміністрація президента США Джо Байдена проведе зустріч із керівництвом енергокомпаній, щоб обговорити можливі варіанти допомоги енергетичній інфраструктурі України

Про це повідомляє Reuters. Зустріч проведуть на тлі спроб Росії за допомогою ракетних ударів зруйнувати енергосистему України та перекрити їй постачання енергоресурсів. «Як ви знаєте, українські енергетичні активи зазнають агресивних нападів у спробі скористатися найхолоднішими зимовими температурами та найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти підвищити стійкість України», — зазначив заступник міністра енергетики США Девід Трек у листі керівникам нафтової галузі крани. У засіданні візьмуть участь 26 торгових асоціацій, які водять до Координаційної ради нафтогазового сектора. Скликає засідання Управління кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Зранку 5 грудня війська РФ зранку випустили по Сумській області 30 снарядів та 17 мін — по Чернігівській.

Того ж дня Росія завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.