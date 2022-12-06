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24 країни ЄС запропонували свою участь у новій військовій місії для України

24 країни Європейського союзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових.

Про це йдеться у блозі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на сайті Європейської служби зовнішніх справ, пише «Європейська правда».

«Навчання відбуватиметься у різних країнах ЄС: 24 країни-члени висунули понад 100 пропозицій щодо навчальних модулів, які наразі розглядаються на предмет їх відповідності українським потребам», — написав Боррель.

Станом на 5 грудня 15 модулів тривають за участю 1125 українських військовослужбовців, а дев’ять модулів вже завершено за участю 377 військовослужбовців.

6 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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