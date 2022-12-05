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ЗСУ вдарили по позиціях росіян у Маріуполі

Українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі, вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.

Про це у понеділок, 5 грудня, повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала “бавовна”, – розповів він у понеділок, 5 грудня.

За словами Андрющенка, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш 2 систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

“Щодо вже не живої сили – хто взагалі її рахує”, – додав радник мера.

5 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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