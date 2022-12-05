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Вероятно ВСУ атаковали авиабазу стратегической авиации в 1000 километрах от границы (видео)

Россия потеряла минимум два стратегических бомбардировщика на территории авиабазы Энгельс. Это Ту-95, атаковавшие территорию Украины стратегическими ракетами. Каким типом оружия была атакована авиабаза неизвестно, но взрыв было слышно на расстоянии более четырех километров.

Об этом сообщает телеграм-канал «ASTRA».

По данным издания, пострадавшие оказались военными. Поврежденными самолетами оказались бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.

ЧП произошло на авиабазе «Энгельс-1».

Пострадавших людей доставили в больницу, сообщил Telegram-канал Baza.

Жители Энгельса и Саратова в соцсетях пишут, что слышали сильный взрыв около 6 часов утра.

5 декабря, 2022 | Category: Видео, Новости, Россия, Украина

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