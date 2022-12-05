Вероятно ВСУ атаковали авиабазу стратегической авиации в 1000 километрах от границы (видео)

Россия потеряла минимум два стратегических бомбардировщика на территории авиабазы Энгельс. Это Ту-95, атаковавшие территорию Украины стратегическими ракетами. Каким типом оружия была атакована авиабаза неизвестно, но взрыв было слышно на расстоянии более четырех километров.
Об этом сообщает телеграм-канал «ASTRA».
По данным издания, пострадавшие оказались военными. Поврежденными самолетами оказались бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95.
ЧП произошло на авиабазе «Энгельс-1».
Пострадавших людей доставили в больницу, сообщил Telegram-канал Baza.
Жители Энгельса и Саратова в соцсетях пишут, что слышали сильный взрыв около 6 часов утра.
Еще одно видео падения метеорита на военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области. Пишут, что не наш метеорит повредил 2 стратегических бомбардировщика Ту-95 и два руССких военных преступника с тяжелой разновидностью срачки отправлены в госпиталь. pic.twitter.com/9Mi9oD4sb8
— Горнист 🇺🇦 (@bugler_bugler) December 5, 2022
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