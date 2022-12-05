В МЗС Польщі відповіли Макрону: гарантій безпеки потребує Україна, а не Росія

В МЗС Польщі критично поставились до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ.

Про це в ефірі PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, повідомляє «Європейська правда»

«Росія є агресором, є порушником порядку, порушником миру, який використовує старі радянські методи. Це Росія нападає на інші держави, це Росія є ревізіоністичною державою, це Росія сьогодні становить загрозу для безпеки. Якщо хтось і потребує гарантій безпеки, то це Україна і держави Центрально-Східної Європи перед лицем російської агресивної політики», — сказав він.

За його словами, в МЗС Польщі зі здивуванням і критично сприйняли слова Макрона.

«По-перше, на цьому етапі Росія не надсилає жодних сигналів готовності до переговорів, а цим переговорам має передувати виведення російських військ з території іноземної держави», — сказав Пшидач.

За його словами, якщо Захід визнає присутність російських військ на території іншої держави, то все міжнародне право втрачає значення, бо виявиться, що значення має лише груба сила.

«Мене дивує, що французька дипломатія підходить до цього у такий спосіб. Це не сприяє побудові тривалого миру. Росія, якщо їй вдасться заморозити цей конфлікт через переговори, трактуватиме це як стратегічну паузу для того, щоб провести ще одну операцію після того, як зміцниться у військовому, економічному і політичному плані. Ми вже переживали це під час нормандського формату», — наголосив він.