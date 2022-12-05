В Израиле разработали дрон, который будет доставлять медикаменты в крупные больницы по всей стране

Основатель и генеральный директор Gadfin Эяль Регев отметил, что данное решение позволит Израилю стать первой страной в мире, обеспечивающей быструю доставку препаратов первой необходимости во все больницы с одного центра, что в конечном итоге позволит спасти жизни многим пациентам.

По его словам, в течение трех лет планируется организовать полную сеть БПЛА Spirit-One, которые будут доставлять лекарства в одиннадцать израильских больниц. Позже сеть хотят запустить и по всему миру.

Известно, что новый дрон имеет водородный двигатель, он может на одной зарядке пролететь расстояние до 200 километров со скоростью 100 км в час. БПЛА способен противостоять сильному ветру и дождливой погоде, а еще у него складные крылья, которые позволят ему совершать посадку в узких местах. Загрузка и выгрузка грузов полностью автоматизированы.