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В Израиле разработали дрон, который будет доставлять медикаменты в крупные больницы по всей стране

В Израиле разработали дрон, который будет доставлять медикаменты в крупные больницы по всей стране

Израильский стартап представил автономный БПЛА дальнего действия Spirit-One, который хотят использовать для доставки медицинских препаратов в крупные медицинские учреждения по всей стране.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Компания Gadfin подписала эксклюзивное пятилетнее партнерское соглашение с Sarel — крупным предприятием по закупке медицинских товаров и логистике. Они хотят вместе создать первую сеть беспилотных летательных аппаратов, которая будет доставлять в больницы лекарственные средства.

Основатель и генеральный директор Gadfin Эяль Регев отметил, что данное решение позволит Израилю стать первой страной в мире, обеспечивающей быструю доставку препаратов первой необходимости во все больницы с одного центра, что в конечном итоге позволит спасти жизни многим пациентам.

По его словам, в течение трех лет планируется организовать полную сеть БПЛА Spirit-One, которые будут доставлять лекарства в одиннадцать израильских больниц. Позже сеть хотят запустить и по всему миру.

Известно, что новый дрон имеет водородный двигатель, он может на одной зарядке пролететь расстояние до 200 километров со скоростью 100 км в час. БПЛА способен противостоять сильному ветру и дождливой погоде, а еще у него складные крылья, которые позволят ему совершать посадку в узких местах. Загрузка и выгрузка грузов полностью автоматизированы.

5 декабря, 2022 | Category: Израиль, Новости

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