Україна створила рекордний запас дров

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Підприємства Держлісагентства підготували рекордний запас дров. Станом на 1 грудня на наших складах зберігається понад 260 тис. м3 паливної деревини. Запаси створені по всій Україні.

За словами Болеховця, у попередні тижні заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис. м3 дров.

Продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий обсяг палива передається військовим.

«Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом», – зазначив голова Держлісагентства.

Також Державне агентство лісових ресурсів України запустило інтернет-магазин «ДроваЄ», де можна придбати дрова онлайн.