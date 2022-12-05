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У Yasno спростували, що Україна досі продає електроенергію до Євросоюзу

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи. І тут я хочу розвіяти зрадоньку, що Україна продає електроенергію. 10 жовтня влада заборонила комерційний експорт електроенергії. Ми не експортуємо електроенергію», – написав він.

За його словами, дехто може показати скриншоти з сайту ENTSO-E, на яких видно, що експорт є.

«Пояснюю. На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в України і на імпорт, і на експорт — нічого», — зауважує Коваленко.

Він зазначає, що є вкладка Cross-Border Physical Flow, де показується результат балансування систем. Україна отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж самі обсяги у системи європейських країн, балансуючи їх.

5 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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