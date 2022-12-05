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У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Noi.md.

«Можливі відключення електроенергії», — повідомили в компанії.

Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни.

«Я закликаю до обережності та готовності», — закликав він.

5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.

5 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

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