У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Noi.md.
«Можливі відключення електроенергії», — повідомили в компанії.
Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни.
«Я закликаю до обережності та готовності», — закликав він.
5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.
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