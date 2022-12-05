На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти Україна створила рекордний запас дров » У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Noi.md. «Можливі відключення електроенергії», — повідомили в компанії. Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни. «Я закликаю до обережності та готовності», — закликав він. 5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.