Стало відомо, скільки Німеччина витратить на закупівлю F-35

Стало відомо, скільки Німеччина витратить коштів на закупівлю американських винищувачів F-35A Lightning II.

Урядовий документ ФРН, із яким ознайомилося агентство Bloomberg, свідчить, що Німеччина виділяє 10 млрд євро на купівлю нових бойових літаків.

Ці кошти підуть на придбання 35 винищувачів п’ятого покоління F-35, які мають посилити бойові спроможності Повітряних сил Німеччини.

Вартість включає закупівлю не лише бойових літаків, а й ракетного озброєння класу «повітря-земля» та «повітря-земля» і підготовку наземної інфраструктури до експлуатації F-35A.

Згідно з німецьким документом, постачання бойових літаків п’ятого покоління мають відбутися в період між 2026 і 2029 роками.