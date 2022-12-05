Шмигаль про ракетну атаку: вражено енергооб’єкти на Вінниччині, Київщині, Одещині, енергосистема країни функціонує

Енергетична система України після чергової ракетної атаки 5 грудня функціонує та залишається цілісною

У цьому запевнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною», — написав він у Telegram.

Очільник уряду повідомив про влучання ракет у об’єкти енергетичної інфраструктури в трьох областях.

«Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку», — зазначив Шмигаль.