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«Не має стратегічного значення»: Командувач Сухопутних військ пояснив, для чого росіянам Бахмут

Російська армія хоче захопити Бахмут Донецької області не тому, що він має стратегічне значення, а тому що в цьому є певний символізм

Про це в ефірі телемарафону 5 грудня сказав командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, передає «Радіо Свобода«.

«У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану», – пояснив він.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: https://bilopillia.city

За словами генерал-полковника, окупанти не полишають спроб захопити місто протягом кількох місяців, але значних успіхів у цьому вони так і не досягли.

«Призначалось уже шість чи сім термінів, коли вони мали оволодіти цим містом, але кожного разу наші воїни своєю героїчною працею зривали його плани. І за весь цей час він (противник, — ред.) просунувся максимум до 5 кілометрів», – зазначив командувач Сухопутних військ.

5 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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