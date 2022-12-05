На Западе не смогли найти $200 млрд резервов ЦБ РФ

Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который ускользает от западных чиновников и само существование которого оказалось под вопросом.

Из $300 млрд российских ЗВР, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.

Об этом со ссылкой на чиновников США и других стран сообщает Atlantic Council — аналитический центр при НАТО, который специализируется на отношениях с Европой и Россией.

Оценка в $300 млрд замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ, пишет замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось, указывает он.

По словам Лихфилда, ведется активная работа, чтобы понять где могут находиться оставшиеся $200 млрд и какой российский институт ими владеет. Но пока результатов эти поиски не дали, несмотря на то, что санкции против ЦБ действуют уже 9 месяцев.

Где деньги?

Сам ЦБ РФ отчитался о том, что на 1 января держал в резервах $612,9 млрд. Из этой суммы 15,7% было размещено в Германии, 9,9% во Франции, 9,3% в Японии, 6,4% в США, 5,1% в Великобритании, 2,7% в Канаде и 2,5% в Австралии. Итого: 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции.

Доля валют, попавших под блокировку, еще выше — 57,2%, следует из данных ЦБ. Это евро, в который вложено больше трети ЗВР (33,9%), доллар США (10,9%), фунт стерлингов (10,9%). Но по факту этой валюты в западных банках не оказалось, констатирует Atlantic Council.

21,5% российских ЗВР приходилось за золотой запас, пятый по размеру в мире. И хотя 2,4 тысячи тонн слитков размещены в хранилищах внутри России, реализовать их на мировом рынке едва ли возможно: в апреле США ввели отдельные санкции на золото ЦБ, которое, к тому же, имеет характерные примеси, однозначно показывающие российское происхождение металла.

Единственный не попавший под санкции актив Центробанка — китайские юани на сумму около $100 млрд. Однако и с ними есть сложности, признал регулятор в закрытом докладе для правительства в конце августе. Купить китайскую валюту можно легко, а продать и вывести средства из Китая — нет. На это требуется отдельное разрешение китайских властей, получить которое в условиях кризиса «сложно».