На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти

Офіс президента повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян в обід 5 грудня пошкоджені два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.
«Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.
Одна особа госпіталізована».
Одеська міськрада повідомила, що через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено.
Також наразі в Одесі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.
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