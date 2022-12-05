Шмигаль про ракетну атаку: вражено енергооб’єкти на Вінниччині, Київщині, Одещині, енергосистема країни функціонує У Молдові перебої з електропостачанням на тлі ударів РФ по Україні » На Одещині є влучання в два інфраструктурні об’єкти Офіс президента повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян в обід 5 грудня пошкоджені два інфраструктурних об’єкти в Одеській області. «Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.

Одна особа госпіталізована». Одеська міськрада повідомила, що через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено.

Також наразі в Одесі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.