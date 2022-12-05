До Польщі прибули 800 одиниць військової техніки США, в тому числі танки Abrams

У суботу в порту Гдині почалося розвантаження близько 800 одиниць американської військової техніки зі знаменитої 1-ї піхотної дивізії.

Про це повідомляє видання Polish News, інформує Цензор.НЕТ.

Розвантаження в Гдині триватиме два дні. Американці, які прибули до Польщі в суботу, дислокуватимуться в країні й в Європі протягом наступних дев’яти місяців.

Після закінчення цього часу військові разом з технікою повернуться на батьківщину, а на їхнє місце прибудуть нові підрозділи.

Серед техніки є танки M1 Abrams. Після розвантаження нова техніка буде перевезена на склад порту Гдиня, протягом наступних двох тижнів буде доставлена потягами й вантажівками до військових баз, розташованих у різних місцях Польщі.

У січні до Гдині зі США прибуде ще один корабель з двома тисячами одиниць техніки 1-ї піхотної дивізії. Частина поїде на схід країни, де американські солдати будуть тренуватися разом з польською армією.

Після нападу Росії на Україну в лютому НАТО направила на східний фланг Альянсу додаткові сили й засоби, в тому числі близько 40 000 військовослужбовців.