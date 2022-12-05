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Британская разведка: количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной сократилось

Минобороны Британии в утренней сводке анализирует действия российских ВВС в небе над Украиной. Вот основные выводы ведомства:

  • В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Если в марте было до 300 вылетов в день, то сейчас их количество исчисляется десятками;
  • Россия к настоящему моменту могла потерять более 60 самолетов, включая потери прошлой недели — истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25;
  • Вероятно, самолеты стали реже вылетать из-за высокой угрозы со стороны украинских ПВО, ухудшения погоды и ограничений летного времени;
  • Поскольку российская тактика наземных атак в основном полагается на визуальную идентификацию и неуправляемые боеприпасы, уровень этих атак будет низким в условиях плохой погоды зимой.
5 декабря, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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