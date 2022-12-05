Оксфордський словник визначив слово року 2022 Зеленський став людиною року за версією Financial Times » Британская разведка: количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной сократилось Минобороны Британии в утренней сводке анализирует действия российских ВВС в небе над Украиной. Вот основные выводы ведомства: В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Если в марте было до 300 вылетов в день, то сейчас их количество исчисляется десятками;

Россия к настоящему моменту могла потерять более 60 самолетов, включая потери прошлой недели — истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25;

Вероятно, самолеты стали реже вылетать из-за высокой угрозы со стороны украинских ПВО, ухудшения погоды и ограничений летного времени;

Поскольку российская тактика наземных атак в основном полагается на визуальную идентификацию и неуправляемые боеприпасы, уровень этих атак будет низким в условиях плохой погоды зимой.