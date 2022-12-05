ISW — Україні необхіжна зимова військова кампанія Россия просит Израиль не мешать ей перебрасывать вооружение из Сирии в Украину » Адміністрація США працює з Конгресом над визнанням Росії державою-терористом Адміністрація президента США працює з Конгресом над формою законопроєкту, який дозволить визнати Росію державою-терористом. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє «Європейська правда». «Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб, у разі необхідності, посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням визначення держави-спонсора тероризму. Ми шукаємо — працюємо з Конгресом над тим, як рухатися далі, щоб прийти до того ж самого результату», — сказав Блінкен.