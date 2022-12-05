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Адміністрація США працює з Конгресом над визнанням Росії державою-терористом

Адміністрація президента США працює з Конгресом над формою законопроєкту, який дозволить визнати Росію державою-терористом.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє «Європейська правда».

«Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб, у разі необхідності, посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням визначення держави-спонсора тероризму. Ми шукаємо — працюємо з Конгресом над тим, як рухатися далі, щоб прийти до того ж самого результату», — сказав Блінкен.

5 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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