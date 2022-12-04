Россиянина задержали за то, что ему приснился Зеленский » Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного курда Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата — первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана ((РПК, Турция признала партию террористической организацией). Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В 2017 году Тата приговорили в Турции к 6 годам и 3 месяцам заключения за «членство в вооруженной террористической организации». В пятницу, 2 декабря, его доставили в Стамбул, после чего отвели в полицейский участок и арестовали. В 2015 году он просил убежище в Швеции, но получил отказ.

В конце июня Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и другие «террористические формирования», сторонники которых скрываются в странах от турецких властей. В мае Турция блокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО из-за нежелания выдавать стране 30 граждан, которых она считает террористами. Обе страны решили вступить в НАТО после вторжения России в Украину.