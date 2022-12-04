Россиянина задержали за то, что ему приснился Зеленский

Россиянина задержали за то, что ему приснился Зеленский

На жителя Читы Ивана Лосева составили админпротокол по статье о «дискредитации» российской армии. Основанием для дела стали посты с описанием сна.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то… лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским. Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня, и говорит: «О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!», я ему отвечаю: «Героям слава!». Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Так, отпустите его, всех остальных расстрелять». И в этот момент я просыпаюсь, не успев сделать с ним фотку», — описывает свой сон лосев. Скрин с описанием сна и еще 5 сторис были приложены к материалам дела.

В «1984» большой брат наказывал за мысли, а в россии за сны.