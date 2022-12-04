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Поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації

російські військові

На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань

Про це повідомили в facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення.

Зазначається, що обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

4 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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