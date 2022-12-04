Міністр оборони США звинуватив Росію в «навмисній жорстокості» в Україні

Заяву голови Пентагону Ллойда Остіна передає Reuters.
«Із навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл мирних жителів і цивільні цілі», — ствердив Ллойд Остін.
Міністр оборони США також зазначив, що атаки військ РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл і розгрому лікарень.
- Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.
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