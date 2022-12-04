Іспанська поліція визначила, звідки надіслали лист-бомбу до українського посольства в Мадриді “Росія не здатна самостійно виробляти таку кількість боєприпасів, що витрачає на даному етапі”- розвідка США » Міністр оборони США звинуватив Росію в «навмисній жорстокості» в Україні Голова Пентагону Ллойд Остін зазначив, що війська РФ цілеспрямовано атакують мирне населення України Заяву голови Пентагону Ллойда Остіна передає Reuters. «Із навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл мирних жителів і цивільні цілі», — ствердив Ллойд Остін. Міністр оборони США також зазначив, що атаки військ РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл і розгрому лікарень. Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.