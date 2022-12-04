 
«  
  »

Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії,  зокрема — неможливість розширення НАТО

Про це він сказав під час інтерв’ю телевізійному каналу TF1.

За його словами однією з тем переговорів України та Росії стане тема НАТО, зокрема неможливості розширення Альянсу. Макрон вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати й гарантії для Росії.

Разом з тим, на його думку, Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією та за яких умов.

“Як ви думаєте, коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу й Лотарингії, ми б хотіли, щоб лідер світу сказав нам зробити те чи те? Це Український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, а не від нас”, — підкреслив політик.

При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.

4 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  