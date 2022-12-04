Іспанська поліція визначила, звідки надіслали лист-бомбу до українського посольства в Мадриді

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 6 листів-бомб були направлені в посольство України в Іспанії та інші установи.Імовірно, їх відправили, з міста Вальядолід на півночі країни.

Пристрої були відправлені до місць призначення з 24 листопада по 2 грудня, зокрема такі «листи» прямували до прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, урядових установ, супутникової компанії Європейського Союзу та посольства США.