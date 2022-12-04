 
«  
  »

Іспанська поліція визначила, звідки надіслали лист-бомбу до українського посольства в Мадриді

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 6 листів-бомб були направлені в посольство України в Іспанії та інші установи.Імовірно, їх відправили, з міста Вальядолід на півночі країни.

Пристрої були відправлені до місць призначення з 24 листопада по 2 грудня, зокрема такі «листи» прямували до прем’єр-міністра Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, урядових установ, супутникової компанії Європейського Союзу та посольства США.

  • 30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
  • Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України. Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
4 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  