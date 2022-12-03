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Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування — ГШ

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.

«Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою.

На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування.

Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози».

За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.

3 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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