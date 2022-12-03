Україна вперше офіційно поставила під сумнів легітимність перебування Росії в ООН

Верховна Рада в четвер підтримала заяву щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об’єднаних Націй та необхідності її реформування – таким чином Україна вперше на офіційному рівні порушує це питання.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У заяві депутати підкреслюють, що Росія згідно з міжнародним правом не може претендувати на статус держави-продовжувача Радянського Союзу і, відповідно, перебувати в Організації Об’єднаних Націй без окремого рішення про її членство.

«За аналогічних обставин Союзна Республіка Югославія не визнавалася членом ООН на підставі резолюції Ради Безпеки ООН № 757 від 30 травня 1992 року та резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 47/1 від 22 вересня 1992 року, поки не погодилася пройти процедуру вступу за статтею четвертою Статуту ООН», – нагадують законодавці.

Відповідно, Верховна Рада «констатує нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН» та «висловлює підтримку докорінної реформи Організації Об’єднаних Націй, яка стосувалася б не лише розширення кількості постійних і непостійних членів, а й обмежувала використання права вето».

Для цього законодавці пропонують ініціювати й підтримати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «про запит консультативного висновку у Міжнародного суду ООН щодо обмежень права вето постійних членів ООН, які могли б випливати зі Статуту ООН та загальних принципів права».

Депутати також звертаються до законодавчих органів інших країн із закликом ужити заходів для усунення РФ від виконання прав та обов’язків члена ООН та підтримати «докорінну реформу» Організації включно з правом вето в Раді Безпеки.