Один з храмів Києво-Печерської лаври перейшов до ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Як повідомив у Facebook речник Православної церкви України Євстратій Зоря, відповідні дані внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації — чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра» було ухвалено під час засідання Священного Синоду ще у травні 2022 року.

Тоді митрополиту Епіфанію доручили звернутися до Кабміну з проханням надати один з храмів Києво-Печерської лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення — для монастирської діяльності.

«Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу», — уточнив Євстратій Зоря.

Донедавна усі храми комплексу Києво-Печерської лаври контролювалися УПЦ МП.