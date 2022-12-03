Мадонна в смокинге, чулках и с хлыстом посетила выставку к 30-летию своей фотокниги «Секс»

64-летняя Мадонна посетила выставку на ярмарке современного искусства Miami Art Basel, посвященную 30-летию выпуска своей легендарной фотокниги «Секс» и ее переизданию. На публике поп-звезда появилась в черном смокинге Saint Laurent, кружевном бюстье и в сетчатых чулках. В качестве аксессуара Мадонна захватила хлыст, а к своему бьюти-образу добавила грилзы с бриллиантами.
Откровенные образы певицы часто критикуют в сети, но сама певица не обращает на это внимания. Ранее она также заявляла, что современные звезды должны быть ей благодарны за раскрепощение женщин.
Фотокнига Sex вышла в 1992 году, автором провокационных снимков Мадонны для нее стал известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Тогда она была продана тиражом 1,5 миллиона экземпляров по всему миру, а Мадонна заработала на ней 38,6 миллиона долларов (эквивалент на сегодняшний день).
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