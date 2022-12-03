Мадонна в смокинге, чулках и с хлыстом посетила выставку к 30-летию своей фотокниги «Секс»

64-летняя Мадонна посетила выставку на ярмарке современного искусства Miami Art Basel, посвященную 30-летию выпуска своей легендарной фотокниги «Секс» и ее переизданию. На публике поп-звезда появилась в черном смокинге Saint Laurent, кружевном бюстье и в сетчатых чулках. В качестве аксессуара Мадонна захватила хлыст, а к своему бьюти-образу добавила грилзы с бриллиантами.

Откровенные образы певицы часто критикуют в сети, но сама певица не обращает на это внимания. Ранее она также заявляла, что современные звезды должны быть ей благодарны за раскрепощение женщин.

Куратором выставки выступает креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло, при поддержке марки было переиздано 800 копий книги, которые будут проданы с аукциона в пользу благотворительной организации Мадонны Raising Malawi.

Фотокнига Sex вышла в 1992 году, автором провокационных снимков Мадонны для нее стал известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Тогда она была продана тиражом 1,5 миллиона экземпляров по всему миру, а Мадонна заработала на ней 38,6 миллиона долларов (эквивалент на сегодняшний день).