Канада запровадила санкції проти Ірану

Канада запровадила санкції проти Ірану через постачання до РФ дронів-камікадзе, під них потрапили чотири фізичних та п’ять юридичних осіб “через порушення прав людини та дестабілізацію миру і безпеки”.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Зокрема, обмеження діятимуть проти іранської компанії Бахарестан Кіш, яка допомагає розробляти дрони-камікадзе Shahed-136.

За допомогу в доставці дронів під санкції потрапила іранська авіакомпанія Сафіран.

Санкції передбачають замороження майна та коштів компаній на території Канади. Фізичним особам, щодо яких введені обмеження, заборонено в’їзд до країни.