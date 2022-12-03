Иран признал гибель 200 человек во время протестов и попросил Россию помочь подавить восстание

Иран обратился к России за помощью в подавлении народного восстания и попросил предоставить технику для борьбы с протестами, а также направить советников для обучения. Об этом сообщает телеканал Iran International со ссылкой на секретные документы. Также МВД Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако данные расходятся с информацией, которую предоставили правозащитники (около 460 погибших).

По данным канала, иранский режим готовится к долгосрочной конфронтации с протестующими и обеспокоен ограниченными ресурсами в живой силе и в технике. При этом Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри республики. Информация из документов подтверждает ранние заявления Белого дома.В октябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже заявляла, что Москва может помогать Исламской Республике, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран продолжает поставлять оружие РФ для войны с Украиной.

«Доказательства того, что Иран помогает России развязывать войну против Украины, очевидны и общедоступны. Чем более изолированными страны становятся, тем они становятся ближе. Наше послание Ирану очень и очень ясно: прекратите убивать своих людей и прекратите посылать в Россию оружие, чтобы убивать украинцев».

Тогда официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в том, что Россия помогает Ирану в подавлении протестов: «Мы знаем, что они могут рассматривать возможность какой-то поддержки Ирана с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт в этом». По его словам, это еще один пример того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, нарушая не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и подвергая еще большей опасности жизни украинцев.

Всего с начала волнений было арестовано около 18 тысяч человек, вынесено несколько смертных приговоров, ни один из них еще не был приведен в исполнение. По данным организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с 17 сентября в ходе протестов погибли 462 протестующих и 61 силовик.