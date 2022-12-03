Доступность и дешевиза наркотиков стали проблемой в школах Калифорнии

Машины «скорой помощи» подъезжают к школе «Ван-Найс» одна за другой. У ворот перепуганные родители ждут своих детей. Среди них Лора, мама 12-летней Рейчел.

«Мне позвонил директор, рассказал о случившемся. Потом позвонила дочь, она говорила со мной совсем чуточку, сказала о том, что она в порядке», – говорит взволнованная мама школьницы, обнимая девочку. 10 учеников средней школы, в которой учится дочь Лоры, в возрасте от 12 до 15 лет, были обнаружены в учебном заведении с признаками передозировки. Рейчел на момент проишествия находилась в классе.

«На третьей перемене нам сказали, что в школе локдаун, всем запереться в классах, что что-то произошло и это опасно для нас. Наша учительница закрыла дверь. Я точно не знаю, что случилось, но ученики говорили, что кто-то принёс какие-то конфетки, и давал их другим есть», – рассказывает подросток.

О том, что в школе происходит что-то неладное, Рамону, отцу ученика соседней школы, расположенной буквально стена к стене со школой «Ван-Найс», накануне рассказал и его сын.

«Наш сын вчера рассказал, что дети из этой школы предлагали ему какие-то наркотики. Он отказался. Мы ему постоянно говорим, никогда не бери ничего у чужих, не ешь никаких конфет, печений, ничего, он знает об этом», – рассказывает Рамон, пришедший забрать 11-летнего сына после уроков.

Семеро учеников средней школы «Ван-Найс» были госпитализированы после этого проишествия. Спасатели говорят, что сейчас все они уже вне опасности.

«Это, возможно, было какое-то съедобное вещество из канабиса. Это не был фентанил, их жизни ничто не угрожает. Ведётся расследование», – рассказал на пресс-конференции представитель службы спасения Лос-Анджелеса Эрик Скотт.

В 1996 году Калифорния, первой из американских штатов, легализовала канабис в медицинских целях, а в 2018 году и вовсе сняла ограничения на употребление этого растения для лиц старше 21 года. В Лос-Анджелесе, впервые в США, даже был открыт канабис-ресторан, где подавали десерты из экстракта конопли. Его добавляют печенье и конфеты, которые, предположительно, и употребили ученики школы «Ван-Найс». То, что это не был опиоидный фентанил, медики и полицейские подчёркивают неслучайно: передозировка этим веществом бьет в Калифорнии все рекорды. В 2016 он стал причиной смерти 109 человек, а в 2021 – уже 1,5 тысяч.

Передозировки синтетическими наркотиками зачастую происходят в школах. Специалисты советуют начинать говорить с детьми о наркотиках как можно раньше.

«Нужно говорить о побочных эффектах, о снижении когнитивных способностей, о том, что в раннем возрасте привыкание к наркотикам до 7 раз сильнее, чем у взрослого человека. И ещё важно говорить детям, если вдруг что-то случилось, если они все-таки что-то попробовали с друзьями, пусть они не боятся и звонят вам, чтобы вы приехали и забрали их. Что именно вы им поможете в этой ситуации», – говорит Инна Джак, педиатр и специалист по детскому развитию из округа Оранж.

Кстати, именно родители и обнаружили в школьном туалете в Голливуде 15-летних школьниц с признаками передозировки в сентябре этого года. Одна из учениц скончалась до приезда медиков. Следствие установило, что таблетки с фентанилом школьницы купили в соседнем парке. В парках чаще всего продают и употребляют такие вещества. В одном из них, в Сан-Франциско, таблетку с опиоидом подобрал на детской площадке 10-месячный ребёнок, гулявший там с няней.

«Когда я приехал, он лежал на траве в парке, не шевелился, врачи пытались его спасти», – рассказывает отец мальчика, Иван Маткович. Мальчик выжил чудом, говорят медики. Для его спасения они применили Наркан, лекарство от передозировки. Именно им департамент образования Лос-Анджелеса распорядился обеспечить все учебные заведения города. Наркан помогает восстановить дыхание во время передозировки опиоидными препаратами, такими как героин и фентанил, в первый час отравления.

Доступность и дешевизна наркотиков, говорят специалисты, а также то, что кумиры подростков рассказывают об этих препаратах в социальных сетях, часто служат основными причинами роста числа передозировок в школе.