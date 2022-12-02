Військові «єгері» поблизу Бахмута розбили вщент групу вангерівців

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади, передає «Еспресо.Захід«.

«Група «вагнерівців» тепер не може себе зібрати докупи. У прямому сенсі. На позиціях поблизу Бахмута найманці з приватної компанії «Вагнер» добротно окопалися і замаскувалися. Однак всі роботи вели під пильним наглядом 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ», — розповіли бійці.

За словами «єгерів», як тільки орки задумали ротацію, їх несподівано накрили потужним вогнем українські військові.

«Працювала польська гаубиця «Краб», а її очима стали єгерські пташки — БПЛА. Скільки росіян не повернуться додому — до деталей порахувати вже не вдасться. Видно, що один із групи вижив. Напевне, наші артилеристи його залишили, щоби він складав легенди про їхню влучність для решти росіян», — зазначили в бригаді.

Відео можна переглянути за посиланням.

Довідково. 71-ша окрема єгерська бригада — підрозділ, народжений великою війною. Він створений одразу після початку широкомасштабної інтервенції російських окупантів на нашу землю. Відтоді бойові загони бригади полюють на ворога на найгарячіших ділянках фронту.